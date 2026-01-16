Врачи оценили идею введения обязательной видеофиксации родов

В России призвали ввести обязательную непрерывную видеофиксацию родов для обеспечения безопасности пациенток. Однако это неоднозначная инициатива, которая в некоторых случаях может спровоцировать лишний стресс, а согласие на роды под камерой даст далеко не каждая женщина, заявили врачи в беседе с 360.ru.

Съемка процесса родов – это, по сути, единственный способ отследить происходящее в родовой палате, оценить решения и поведение врачей и медсестер, отметила телесный терапевт Янина Милейко. В то же время она призвала задуматься об этичности этого вопроса, предупредив, что такие записи допустимо вводить строго с согласия пациентки.

«Смею предположить, что большинство рожениц будут напрягаться по этому поводу», — отметила она, добавив, что для многих женщин такая мера станет дополнительным фактором стресса.

С тем, что не все роженицы согласятся на видеофиксацию, согласилась психолог и травматерапевт Юлия Полтавская.

«Когда мы говорим о таких мерах, как видеофиксация, я понимаю, что, конечно же, это попытка сделать процесс максимально прозрачным, ясным и безопасным. Но с точки зрения психоэмоционального состояния корректна и полезна она может быть не для каждого», — подчеркнула она.

По мнению Полтавской, съемка процесса родов – это уже излишняя мера, которая нарушит нужную атмосферу, причем согласятся рожать перед камерой далеко не все женщины из опасений, что кадры окажутся не в тех руках.

Напомним, с инициативой введения видеофиксации родов выступил юрист, правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков, объяснив это тем, что такая мера станет инструментом безопасности и прозрачности. С принятием этого решения больницы обяжут хранить записи на защищенном сервере или на специальном носителе с регулируемым доступом.

Ранее россиянам объяснили смысл обязательной аудиозаписи родов.