В Челябинской области осудили организатора незаконной миграции

Жителя Челябинской области осудили за организацию въезда 1 тыс. мигрантов
Shutterstock

Суд в Челябинской области приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, который организовал канал незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

«В материалах дела указывается, что каналом воспользовались свыше 1 тыс. человек. Судебной инстанцией ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Как пояснили в управлении ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что фигурант дела с января 2022 года по апрель 2024 года организовал незаконное пребывание в России более тысячи мигрантов. Иностранцам изготавливались поддельные документы об образовании, свидетельства о рождении и заключении брака.

До этого вице-спикер Госдумы, председатель комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая заявила, что в России планируется ужесточение миграционного законодательства. Так, в Госдуму внесено три проекта по противодействию незаконной миграции и защите здоровья граждан России.

Авторы инициатив предложили ввести штраф до 1 млн рублей для медорганизаций за нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования мигрантов, а за использование поддельных справок мигранты могут получить до четырех лет лишения свободы.

По словам Яровой, предлагается также повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования в 12 раз. Штрафы составят от 25 до 50 тыс. рублей. В случает уклонения мигранта от медицинского освидетельствования по решению суда его могут депортировать из России.

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию.

