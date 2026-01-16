Посол заявила, что настоящая драма разворачивается на Украине, а не вокруг Гренландии

Посол Украины Стефанишина призвала не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью агентству Bloomberg предложила не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии.

В ходе беседы журналист напомнил дипломату о заявлениях властей Дании о том, что любые действия Соединенных Штатов по захвату Гренландии будут означать конец НАТО.

Стефанишина в ответ сказала, что в начале этой недели глава МИД Дании посетила Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа, они «слышали друг друга и готовы продолжить диалог».

«Мы не считаем, что это (ситуация вокруг Гренландии — прим. ред.) должно быть предметом подобной драматизации. Я думаю, что настоящая драма разворачивается на Украине», — сказала посол.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

