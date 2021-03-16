В Москве горит бизнес-центр «Савеловский Сити»

В Москве произошел пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на 17-м этаже 20-этажного здания. В настоящее время наблюдается открытое горение и плотное задымление в помещении.

«Эвакуировано 300 человек, эвакуация продолжается», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место ЧП следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

«Савеловский Сити» — это многоэтажное здание, которое находится на Новодмитровской улице, 2, следует из открытых данных.