Названа дата открытия летних веранд в заведениях Москвы

Кафе и рестораны откроют летние веранды в Москве с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Отмечается, что приступить к монтажу и обустройству веранд заведениям разрешено с 15 марта.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в теплое время года смогут открыться около трех тысяч летних кафе.

В мэрии напоминают, что веранды подлежат строгому учету и должны быть внесены в городскую схему размещения.

Ранее вице-мэр Ефимов оценил сроки восстановления работы ресторанного бизнеса.