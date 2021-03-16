В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда

В Челябинской области произошел сход с рельсов 17 вагонов грузового поезда, груженного углем, передает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент случился рано утром, во вторник, 16 марта, на 1978-м км перегона Сыростан — Хребет. Всего в поезде было 68 вагонов.

По предварительной информации, у состава сработала тормозная система, из-за чего оторвались с 26 по 68 вагон. Сошедшие с рельсов 17 вагонов перекрыли пути в обоих направлениях. Из-за аварии были повреждены три опоры контактной сети и порядка 500 м железнодорожного полотна.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Там добавили, что из-за происшествия были задержаны шесть пассажирских поездов.

В феврале стало известно о другом подобном инциденте. В Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов с углем.