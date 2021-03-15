Семь жителей Латвии заразились «угандийским» штаммом коронавируса
Карина Казанцева
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Семь жителей Латвии заразились «угандийским» штаммом коронавируса, заявил председатель Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, все случаи зафиксированы в городе Лиепая.
«Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса», — сказал Кловиньш.
Ранее в Роспотребнадзоре создали тест для определения количества коронавируса в биоматериале.
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