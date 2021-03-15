В Ереване неизвестные украли памятник из парка

В Ереване неизвестные украли из парка 2800-летия города памятник «Мальчик с лодкой». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

«Нас проинформировали, что скульптура была похищена в ночь на воскресенье. Сообщалось, что украдены также инструменты работающей поблизости строительной компании», — сказали в полиции.

Подчеркивается, что полиция начала расследование.

Ранее в Латвии нашли украденную с советского мемориала пушку и установили личность вора.