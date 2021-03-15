Для въезда в Турцию придется заполнять электронные анкеты

В Турции вступило в силу требование заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code) для въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя турецкого Минздрава.

«Да, с сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на сайте не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что такой код позволит связываться с приезжающими, контактировавшими с больными коронавирусом в Турции. При отказе заполнения формы или указании в ней вводящей в заблуждение информации могут последовать правовые и административные санкции. Также возможно, что гражданина не пустят в страну.

Ранее сообщалось, что в Турции изменят правила въезда для иностранцев.