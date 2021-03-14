Историк рассказал о стереотипах о русских за рубежом

Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал о стереотипах о россиянах за рубежом, пишет французское издание Le Figaro.

Специалист отметил, что о каждом народе есть стереотипы: например, о бабниках-итальянцах, плохо пахнущих французах, необразованных американцах, пьянствующих британцах, бескультурных китайцах и немцах, путешествующих в носках и сандалиях.

По словам Тиссо, русских считают шумными, грубыми, невежливыми и асоциальными. Для таких мифов есть исторические причины: страна была закрыта долгое время, а ее жители начали выезжать за границу только после падения берлинской стены.

«Причем с несколько «реваншистским» настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием», — сказал историк.

В то же время Тюссо рассказал, что российские олигархи кажутся иностранцам бизнесменами, которые не могут жить без дорогих шуб и часов. Кроме того, русские не умеют притворяться и открыто показывают свои чувства.