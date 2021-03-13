В России вакцинировались от коронавируса почти 7 млн человек

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более 7 млн человек.

«Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране», — сказал он в эфире «Соловьев. Live»

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января.

По мнению Гинцбурга, около 70% россиян будут вакцинированы от коронавируса к ноябрю.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Данная вакцина зарегистрирована уже в 50 странах мира.