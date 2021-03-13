Из Нижнего Новгорода запустили электричку для туристов в Простоквашино

Первую электричку для туристов запустили из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.

Электричка следует в Простоквашино без остановок, в ходе поездки для пассажиров проводят развлекательную экскурсию по мотивам советского мультфильма.

В самой деревне туристов ждут 11 развлекательных локаций, на которых можно пройти квест и найти клад, заняться фотоохотой, изготовить сувениры.

Деревня Простоквашино находится на севере Нижегородской области в Тонкинском районе.