В РПЦ оценили идею о едином времени празднования Пасхи для христиан

Празднование Пасхи в одно время для всех христиан является благом для конфессии, однако для реализации этого плана необходимо придерживаться решения Первого вселенского собора в Никее, считает секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель РПЦ подчеркнул, что православная церковь неуклонно следует решению Первого вселенского собора, который состоялся в 325 году. При этом во многих церквях, в том числе в Римско-католической и протестантских, изменились правила расчета даты празднования Пасхи.

«Это не повод для православных церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи», – заявил иеромонах Стефан.

Ранее СМИ сообщили, что глава представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмеский Иов призвал провести календарную реформу в православном мире, чтобы установить единую с католикам дату празднования Пасхи.