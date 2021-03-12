Захватившего заложницу в Северодвинске мужчину арестовали на два месяца

Взявшего в заложники сотрудницу микрокредитной организации, 54-летнего ранее судимого жителя Северодвинска арестовали на два месяца, сообщает РИА «Новости».

Следователь сообщил, что 11 марта мужчина, в состоянии алкогольного опьянения и вооруженный обрезом, прибыл в офисное помещение микрокредитной организации, где заблокировал доступ к выходу и пристегнул наручниками сотрудницу офиса. Однако та успела нажать кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии и СОБРа. В ходе переговоров, силовики убедили мужчину разрядить оружие и выйти, после чего нарушитель был задержан.

В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что не смог вовремя вернуть взятый в микрокредитной организации займ в размере 8 тыс. руб. Долг мужчины, выросший до 20 тыс. руб., был продан коллекторскому агентству, которое требовало с него уже 100 тыс. руб. За отказ платить коллекторы стали распространять в интернете порочащие его семью и близких данные. В связи с этим, мужчина решил избавиться от преследования, придя в офис и потребовав встречи с директором микрокредитной организации.

Региональное СУСК РФ сообщает, что в ходе следствия также будет дана правовая оценка действий коллекторов. Подозреваемому по пункту «г» части 2 статьи 206 УК РФ «Захват заложника» грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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