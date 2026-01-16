Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Профайлер оценил психологический портрет Каи Каллас

Психотерапевт Панкратов заявил о дефиците социнтеллекта у Каи Каллас
Liesa Johannssen/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас демонстрирует признаки дефицита социального интеллекта и эмоциональной нестабильности. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.

По его словам, у Каллас наблюдается устойчивый набор личностных черт, который в кризисных условиях может становиться фактором дестабилизации. Эксперт считает, что она недостаточно профессиональна и склонна к эмоциональным реакциям. Панкратов отметил, что дипломат часто исходит из предположения, будто собеседники обладают аналогичным пониманием политических процессов и правовых норм, и испытывает фрустрацию, когда аудитория не воспринимает ее аргументы.

Анализируя интервью Каллас американскому телеканалу Face the Nation, специалист обратил внимание на признаки эмоциональной неустойчивости, нечеткость формулировок и ощущение позиции «жертвы». По его оценке, подобное поведение нетипично для опытного политика, но может объясняться высоким уровнем стресса.

Панкратов также указал на склонность Каллас упрощать сложные ситуации и игнорировать нюансы. Он пояснил, что такой стиль мышления может работать в условиях четкого деления на союзников и оппонентов, однако в многополярной системе международных отношений становится серьезным препятствием для переговоров. Эксперт добавил, что частые вербальные срывы могут свидетельствовать об эрозии самоконтроля под давлением и быть связаны с глубинным травматическим опытом.

Кроме того, по его мнению, жесткая антироссийская позиция Каллас носит не только политический, но и экзистенциальный характер, что объясняет ее настойчивость даже в ситуациях, когда такая линия выглядит контрпродуктивной.

Панкратов также отметил, что в последних публичных выступлениях Каллас выглядит менее уверенной и харизматичной по сравнению с предыдущими периодами. По его словам, трансформация от более эмпатичного образа к эмоционально нестабильному за последние 1,5 года может указывать на накопительный эффект стресса и эмоциональное истощение.

Ранее Трамп начал издавать странные звуки и кривляться во время выступления.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634501_rnd_4",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+