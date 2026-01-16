Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас демонстрирует признаки дефицита социального интеллекта и эмоциональной нестабильности. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.

По его словам, у Каллас наблюдается устойчивый набор личностных черт, который в кризисных условиях может становиться фактором дестабилизации. Эксперт считает, что она недостаточно профессиональна и склонна к эмоциональным реакциям. Панкратов отметил, что дипломат часто исходит из предположения, будто собеседники обладают аналогичным пониманием политических процессов и правовых норм, и испытывает фрустрацию, когда аудитория не воспринимает ее аргументы.

Анализируя интервью Каллас американскому телеканалу Face the Nation, специалист обратил внимание на признаки эмоциональной неустойчивости, нечеткость формулировок и ощущение позиции «жертвы». По его оценке, подобное поведение нетипично для опытного политика, но может объясняться высоким уровнем стресса.

Панкратов также указал на склонность Каллас упрощать сложные ситуации и игнорировать нюансы. Он пояснил, что такой стиль мышления может работать в условиях четкого деления на союзников и оппонентов, однако в многополярной системе международных отношений становится серьезным препятствием для переговоров. Эксперт добавил, что частые вербальные срывы могут свидетельствовать об эрозии самоконтроля под давлением и быть связаны с глубинным травматическим опытом.

Кроме того, по его мнению, жесткая антироссийская позиция Каллас носит не только политический, но и экзистенциальный характер, что объясняет ее настойчивость даже в ситуациях, когда такая линия выглядит контрпродуктивной.

Панкратов также отметил, что в последних публичных выступлениях Каллас выглядит менее уверенной и харизматичной по сравнению с предыдущими периодами. По его словам, трансформация от более эмпатичного образа к эмоционально нестабильному за последние 1,5 года может указывать на накопительный эффект стресса и эмоциональное истощение.

