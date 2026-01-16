Россиян предупредили о вопросах от банков по поводу операций и их блокировках

Российские банки сейчас все чаще задают дополнительные вопросы по операциям и приостанавливают переводы — в том числе переводы «самому себе», сказала «Газете.Ru» финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Более того, в текущей практике у многих банков под автоматический контроль попадают переводы от 200 тыс. рублей и выше, даже если деньги переводятся между собственными счетами клиента. Для людей это выглядит абсурдно, но для банков логика понятна: именно такие операции чаще всего используются в мошеннических схемах, а объем финансового мошенничества за последние годы вырос кратно. Поэтому банки вынуждены выполнять эту рутину и проверять все, что алгоритм считает потенциально рискованным», — отметила Кузнецова.

Она призвала понять ключевой момент: банк не ищет виноватых, он ищет риск. Алгоритм не знает, кто вы и зачем переводите деньги, пояснила Кузнецова. По ее словам, алгоритм видит только цифры, частоту операций, суммы и нетипичное поведение по счету. Крупный перевод без предыстории, резкое движение средств, перевод между счетами после долгого «молчания» — все это для системы выглядит как возможный признак мошенничества, предупредила финансист. Она добавила, что переводы самому себе сегодня — один из самых частых триггеров проверок.

По словам Кузнецовой, самый большой риск в этой ситуации — поведение человека. Когда банк задает вопросы, многие начинают нервничать, раздражаться, спорить, доказывать «я имею право», повышать тон или писать эмоциональные сообщения, пояснила финансист. Но банку важно не только содержание ответа, но и общее ощущение контролируемости ситуации, предупредила эксперт. Если у сотрудника или системы возникает сомнение, что операция может быть мошеннической или что клиент действует под давлением третьих лиц, сценарий резко меняется, констатировала инвестсоветник. В этом случае могут не просто приостановить перевод, а заблокировать счет целиком, подчеркнула Кузнецова.

«Если банк допустит мысль, что операция потенциально мошенническая, включается самый жесткий режим. Счет блокируется, операции останавливаются, начинается длительная проверка. Формально деньги вы потом сможете вывести в другой банк, но на практике это крайне неприятный и затяжной процесс. Средства могут «зависнуть» на неопределенный срок, потребуется переписка, заявления, подтверждения, ожидание решений. Это всегда стресс и потеря контроля над своими деньгами», — сказала финансист.

По ее словам, именно поэтому главное правило в таких ситуациях — спокойствие. Нужно четко, ровно и без эмоций отвечать на вопросы банка, рекомендовала Кузнецова. Она призвала россиян не нервничать, не повышать тон, не обвинять банк и не пытаться «качать права». По словам финансиста, по сути, вы просто подтверждаете, что осознанно переводите собственные деньги и понимаете, что делаете — коротко, логично и по делу: кому перевод, за что и откуда средства, без лишних деталей, оправданий и без агрессии.

Кузнецова отметила, что дополнительные вопросы — это не шаг к блокировке, а наоборот, возможность ее избежать. Если вы спокойно отвечаете, предоставляете запрошенные документы и не ведете себя хаотично, в большинстве случаев проверка заканчивается быстро и без последствий, констатировала финансист. По ее словам, проблемы возникают тогда, когда банк начинает сомневаться, что операция контролируется вами, а не мошенниками.

Кузнецова подчеркнула, что мы живем в реальности, где финансовая система стала жестче не потому, что «хочет навредить», а потому что объем мошенничества огромен, и банки обязаны его отсекать. Поэтому сегодня финансовая грамотность — это не только про доходность и инвестиции, но и про умение правильно взаимодействовать с банком, считает эксперт.

