В Совфеде заявили о самодискредитации Европы

Пушков: отправкой военных в Гренландию Европа демонстрирует собственное бессилие
Владимир Трефилов/РИА Новости

Отправкой небольшого числа военных в Гренландию Европа дискредитирует сама себя и демонстрирует собственное бессилие. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Планы у европейцев, как известно, грандиозные: от Франции послать 15 человек, от Германии — 12, от воинственной Финляндии — двух, а от Британии и вовсе одного. Трамп не отступился бы, если они послали и в 100 раз больше, но вот эта «холодная решимость» Европы противостоять Трампу силами взвода — это просто курам на смех. Полагаю, президента США так давно уже никто не веселил», — отметил Пушков.

По словам сенатора возникает вопрос о том, «зачем Европе нужен этот фарс», которым она дискредитирует сама себя.

«Она всегда зависела от США, ее руководители боятся Трампа, как огня, сделать они, как и Дания, ничего не могут, из НАТО в знак протеста никто не выйдет — кишка тонка... Все это всем ясно, в том числе им самим. Так зачем еще нужен — в дополнение ко всему вышесказанному — этот водевиль? Неужели в евростолицах этого не понимают? Не понимают, что такая «отправка войск» — это не солидарность с Данией, а демонстрация собственного бессилия?» — отметил Пушков.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах по захвату Гренландии, однако власти острова и Дании выступили против такого развития событий.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, на которой стороны не договорились. Затем президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместных учений НАТО в Гренландии, а СМИ написали о прибытии первых военных из Европы в Гренландию. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала планы НАТО по проведению учений провокацией.

Ранее глава МИД Франции заявил о способности Европы защитить Гренландию.

