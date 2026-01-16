Размер шрифта
Политика

Дмитриев оценил ситуацию вокруг Газы цитатой из Библии

Дмитриев цитатой из Евангелия ответил на начало второго этапа плана по Газе
Roman Naumov/Global Look Press

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X процитировал стих из Евангелия от Матфея, комментируя сообщения о начале второго этапа плана США по сектору Газа.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» — от Матфея 5:9», — написал спецпредставитель.

14 января специальный представитель президента США Стивен Уиткофф объявил, что началась реализация второй фазы плана главы Белого дома по урегулированию в секторе Газа. По его словам, этот этап предусматривает создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение палестинского движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.

7 декабря прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в Красном Кресте сообщили о нехватке лекарств и продуктов в секторе Газа.

