Премьеры Японии и Италии условились продолжить санкционное давление на Россию

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и премьер Италии Джорджа Мелони в ходе прошедшей в Токио встречи договорились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Политики также договорились вывести двусторонние отношения между Японией и Италией на уровень «особого стратегического партнерства». По их словам, сотрудничество между двумя странами последовательно развивалось, а отношения за последние годы значительно углубились.

Кроме того, Такаити и Мелони согласились с тем, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона являются неразделимыми. Они подтвердили планы продолжить сотрудничество для воплощения в жизнь концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Также 13 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ.

