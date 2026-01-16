Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Премьеры Японии и Италии условились продолжить санкционное давление на Россию

Япония и Италия условились продолжить поддержку Украины и санкции России
Remo Casilli/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и премьер Италии Джорджа Мелони в ходе прошедшей в Токио встречи договорились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Политики также договорились вывести двусторонние отношения между Японией и Италией на уровень «особого стратегического партнерства». По их словам, сотрудничество между двумя странами последовательно развивалось, а отношения за последние годы значительно углубились.

Кроме того, Такаити и Мелони согласились с тем, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона являются неразделимыми. Они подтвердили планы продолжить сотрудничество для воплощения в жизнь концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Также 13 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ.

Ранее в России оценили вероятность рецессии в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634489_rnd_8",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+