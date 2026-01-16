Размер шрифта
Россиян призвали перейти к осознанному кредитованию

Эксперт «Моифинансы.рф» Дайнеко: нужно придерживаться осознанного кредитования
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россиянам необходимо придерживаться осознанного кредитования, заявила «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Текущие условия по кредитам нельзя назвать комфортными — ставки снижаются осторожно, а требования к заемщикам постепенно ужесточаются. В ближайшие месяцы банки также будут активнее проверять платежеспособность по официальным доходам — кредиторам станет проще получать актуальные данные о них через «цифровой профиль» заемщика. На этом фоне россиянам посоветовали подходить к заемным деньгам осознанно: если крупной покупки можно избежать или перенести, лучше сначала оценить варианты с накоплениями и оптимизацией бюджета», — отметила Дайнеко.

Эксперт отметила, что брать кредит на спонтанные и эмоциональные траты — одна из самых частых ошибок, которая оборачивается переплатой и постоянным давлением на семейные финансы.

Перед подписанием договора Дайнеко рекомендовала трезво посчитать реальную нагрузку. По ее словам, важно учитывать не только обязательные расходы вроде ЖКХ, связи, транспорта и питания, но и регулярные «социальные» траты — помощь родственникам, подарки, благотворительность. Если такие платежи есть, их нужно включать в расчет, иначе кредит может быстро стать неподъемным, подчеркнула эксперт.

Она добавила, что отдельный пункт — план на случай просадки доходов. Специалист посоветовала держать резерв на 3–6 месяцев обязательных расходов, включая ежемесячные платежи по кредиту. В качестве временной меры Дайнеко рекомендовала рассмотреть кредитные каникулы: по закону их могут предоставить на срок до шести месяцев при снижении дохода на 30%, но условия подходят не всем, а долг все равно придется возвращать.

Также эксперт призвала россиян не поддаваться на предложения «взять побольше»: повышение лимита или навязанная кредитная карта могут незаметно увеличить долговую нагрузку. По кредиткам ставки часто одни из самых высоких, а пользование грейс-периодом требует жесткой дисциплины и постоянного контроля трат.

Если ради снижения ставки предлагают залог, Дайнеко рекомендовала не рисковать единственным жильем или автомобилем. А когда кредит действительно нужен, стоит сравнить несколько предложений и заранее посчитать итоговую переплату, уверена эксперт. По ее словам, если ставка уменьшается при подключении страховки или дополнительных услуг, важно проверить расчеты: иногда сопутствующие расходы «съедают» всю выгоду. Перед подписанием договора Дайнеко посоветовала внимательно прочитать условия и приложения — в том числе про штрафы, тарифы, изменение ставки и правила грейс-периода.

Ранее в Госдуме поддержали снижение автоматом ставок по кредитам. 

