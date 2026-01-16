Размер шрифта
Силовики сообщили о срыве контратаки ВСУ в Сумской области

ТАСС: силовики сорвали контратаку ВСУ к югу от села Варачино в Сумской области
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные предотвратили попытку контратаки 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от населенного пункта Варачино в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении южнее Варачино противник силами 71-й оаэмбр предпринял попытку контратаки», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что российские разведчики вовремя зафиксировали выдвижение боевой группы противника. Операция была сорвана комплексным огневым поражением, уточнил источник.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, Герасимов сообщил, что российская армия в январе взяла под контроль более 300 кв. км территории в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по командным пунктам ВСУ.

