Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Минобороны сообщило об уничтожении более 100 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: над девятью регионами РФ за ночь сбили более 106 беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников над различными регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было перехвачено в Белгородской области — там сбили 44 аппарата. Еще 22 беспилотника уничтожили над Рязанской областью. По 11 дронов силы ПВО ликвидировали в Ростовской и Воронежской областях.

Кроме того, семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному БПЛА уничтожили над территорией Крыма, а также над Орловской и Липецкой областями.

Этой же ночью украинские беспилотные летательные аппараты атаковали жилой дом в Рязани. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен характерный звук мотора. Обломки разлетелись по двору.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+