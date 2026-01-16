Минобороны сообщило об уничтожении более 100 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: над девятью регионами РФ за ночь сбили более 106 беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников над различными регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было перехвачено в Белгородской области — там сбили 44 аппарата. Еще 22 беспилотника уничтожили над Рязанской областью. По 11 дронов силы ПВО ликвидировали в Ростовской и Воронежской областях.

Кроме того, семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному БПЛА уничтожили над территорией Крыма, а также над Орловской и Липецкой областями.

Этой же ночью украинские беспилотные летательные аппараты атаковали жилой дом в Рязани. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен характерный звук мотора. Обломки разлетелись по двору.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.