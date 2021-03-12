В Минпросвещения предложили разрешить родителям сдавать детей в спеццентры МВД

Министерство просвещения Российской Федерации предложило помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Дениса Грибова.

По словам замминистра, очень часто многие родители не понимают, что делать с ребенком, совершившем правонарушение.

«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей», — заявил он.

Также Грибов добавил, что единственный вариант помочь детям, если они не понимают что можно, а что нельзя делать — это замещение деструктивной повестки на позитивную.

«Может быть, наставить на правильный путь ребенка, как-то вытащить из ситуации, в которую попадают дети, в зависимость от общества, от коллектива, от тех групп детей, которые оказывают плохое влияние. Мне кажется, можно было бы такой инструментарий использовать. Но для этого требуется (внести) изменения в законодательство», — сказал Грибов.

Ранее Министерство просвещения России говорило о намерении создать для школьников нормативы по использованию гаджетов, чтобы исключить негативное влияние технологий на здоровье детей.