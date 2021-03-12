В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России

В марте-апреле текущего года больницы Москвы получат первые партии препаратов лечения онкологии от нового завода компании «Биокад» в Зеленограде. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего до конца 2027 года компания предоставит городу около 40 лекарств в рамках офсетного контракта. Такой тип контрактов ранее предложило московское правительство. В его рамках инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части продукции.

К настоящему времени Москва уже заключила 5 офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Общий объем закупок составит 73 млрд рублей в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Российских аптеках вновь появился жизненно важный препарат «Азатиоприн».