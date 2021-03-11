AstraZeneca заверила в безопасности вакцины после отказов от препарата в ЕС

Вакцина от коронавируса AstraZeneca эффективна и хорошо переносится пациентами. Об этом заявил представитель компании телеканалу CNBC после того, как несколько европейских стран отказались от препарата.

«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний», — сказал представитель.

До этого регулятор ЕС рекомендовал странам использовать вакцину AstraZeneca.

Ранее Италия, Норвегия и Дания приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов.