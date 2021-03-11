Движение поездов на третьей линии петербургского метро восстановлено

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РИА «Новости»

Движение поездов по Невско-Василеостровской (третьей) линии метро Санкт-Петербурга восстановлено, все работает в обычном режиме. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что станции третьей линии были закрыты всего 13 минут.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Маяковская» петербургского метрополитена произошло задымление из-за испорченного кабеля.

Информации о причинах инцидента не приводилось.