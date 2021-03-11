Движение поездов на третьей линии петербургского метро восстановлено
Анна Светлова
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Движение поездов по Невско-Василеостровской (третьей) линии метро Санкт-Петербурга восстановлено, все работает в обычном режиме. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что станции третьей линии были закрыты всего 13 минут.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Маяковская» петербургского метрополитена произошло задымление из-за испорченного кабеля.
Информации о причинах инцидента не приводилось.
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