Следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Новосибирске
Анна Светлова
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Сотрудники новосибирского управления Следственного комитета начали проверку после нападения бездомной собаки на маленького ребенка. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска.
Согласно распространенному видео, животное напало на ребенка и повалило его на землю. Девочка, которая была рядом в этот момент, пыталась остановить собаку. В итоге на помощь пришел водитель проезжающей мимо машины.
Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц, которые обязаны были обеспечить безопасность в городе.
Ранее сообщалось, что жительница Тувы умерла после нападения собак.
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