Следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Новосибирске

Сотрудники новосибирского управления Следственного комитета начали проверку после нападения бездомной собаки на маленького ребенка. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска.

Согласно распространенному видео, животное напало на ребенка и повалило его на землю. Девочка, которая была рядом в этот момент, пыталась остановить собаку. В итоге на помощь пришел водитель проезжающей мимо машины.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц, которые обязаны были обеспечить безопасность в городе.

Ранее сообщалось, что жительница Тувы умерла после нападения собак.