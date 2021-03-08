Бразилия начала производить вакцину AstraZeneca

Научное объединение Fiocruz при минздраве Бразилии начало производить вакцину от коронавируса AstraZeneca, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ожидается, что до конца марта будут произведены 3,8 млн доз препарата.

В Бразилии коронавирусом заразились 11 млн человек, скончались 265 тыс. человек.

За последние сутки в мире выявили 354 тысячи случаев коронавируса. Таким образом, всего в мире заразились 116 млн, умерли 2,5 млн человек.