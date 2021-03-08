Папа Римский назвал пандемию «тюремным заточением»
Карина Казанцева
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Папа Римский Франциск назвал месяцы пандемии «тюремным заточением». Об этом пишет ТАСС.
«После месяцев «тюрьмы», я действительно чувствовал себя в заключении [последние месяцы пандемии], сейчас как будто заново начал жить», — сказал Франциск на обратом пути из Ирака, где он был с апостольской поездкой.
Папа Римский также призвал священников не терять «связи с народом божьим» и «не становиться кастой».
Ранее Папа Римский встретился с лидером мусульман-шиитов во время своего визита в Ирак.