Следователь показал неизвестную записку «скопинского маньяка»
Анна Светлова
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Следователь Дмитрий Плоткин, который 17 лет назад занимался делом недавно освобожденного из колонии Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», обнародовал записку, не вошедшую в материалы дела. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», — написал тогда Мохов.
По словам следователя, экс-заключенный называл похищенных девушек «кроликами», а также обещал «убить и закопать» их.
Ранее «скопинский маньяк» рассказал о своем намерении жениться.
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