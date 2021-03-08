Следователь показал неизвестную записку «скопинского маньяка»

Следователь Дмитрий Плоткин, который 17 лет назад занимался делом недавно освобожденного из колонии Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», обнародовал записку, не вошедшую в материалы дела. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», — написал тогда Мохов.

По словам следователя, экс-заключенный называл похищенных девушек «кроликами», а также обещал «убить и закопать» их.

Ранее «скопинский маньяк» рассказал о своем намерении жениться.