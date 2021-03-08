Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом

Более миллиона москвичей официально переболели новой коронавирусной инфекцией, антитела выявлены у почти половины жителей города, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«В Москве официально переболело, то есть внесены в ковидный регистр, более миллиона человек. По нашим данным на сегодняшний день <...> антитела G имеют в среднем 42-43% москвичей», – заявила заместитель мэра.

Она добавила, что в ходе кампании по вакцинации власти сделали упор на группы риска, обе дозы вакцины от коронавируса получили 93% постояльцев городских домов престарелых.

«Я считаю, что мы достаточно достойно справились с этой ситуацией в 2020 году <...> На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Всю созданную временную коечную мощность, которая показала свою эффективность во вторую волну коронавируса <...> мы точно оставим до конца 2021 года, даже если у нас не будет ни одного ковидного больного», — рассказала Ракова в интервью, показанном по «России 24».

Она также сообщила, что вакцинацию от коронавируса нового типа прошли более 700 тыс. жителей Москвы.

Масштабная вакцинация от коронавируса нового типа началась в Москве в декабре прошлого года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.