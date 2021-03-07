Постпред РФ в Вене рассказал об интересе дипломатов к российским вакцинам

Иностранные дипломаты проявили заинтересованность в вакцинации от коронавируса российскими препаратами. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он сообщил в своем Twitter, что интерес к вакцинации российскими препаратами выразили многие его коллеги из дипломатического корпуса в австрийской столице, а также из местных международных организаций.

По словам Ульянова, работа в данном направлении ведется, однако она займет «не меньше месяца». Дипломат указал, что частично это будет зависеть от европейских властей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

На этой неделе в Германии призвали ускорить сертификацию «Спутника V» в Европе.