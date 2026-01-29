«Бэтмен» раскритиковал власти перед чиновниками в США: «Позволяем правительству помыкать нами!»

Мужчина в образе Бэтмена раскритиковал власти на заседании горсовета в США

27 января в городе Санта‑Клара (Калифорния) на публичном заседании городского совета выступил мужчина в костюме Бэтмена. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

В трехминутной эмоциональной речи мужчина осудил решение местных властей сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в период проведения Супербоула.

«Что, черт возьми, мы тут делаем? Люди лишаются жизни на улицах каждый день, потому что мы позволяем этому федеральному правительству помыкать нами», — резко упрекнул коллег «Бэтмен».

Американец призвал местное правительство к ответственности, спрашивая их: «Может ли кто-нибудь из вас пойти домой к детям и сказать им, что вы сделали все возможное, чтобы защитить их одноклассников?» Подытоживая, мужчина также назвал членов совета трусами и предателями и, покидая зал, попросил разрешить ситуацию.

Выступление «Бэтмена» прозвучало на фоне обострения ситуации с деятельностью ICE, в результате которой за последний месяц не стало минимум двух человек. На фоне этого в стране также прошли многотысячные протесты против ужесточения иммиграционного контроля.

