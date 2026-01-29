Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

«Бэтмен» раскритиковал власти перед чиновниками в США: «Позволяем правительству помыкать нами!»

Мужчина в образе Бэтмена раскритиковал власти на заседании горсовета в США

27 января в городе Санта‑Клара (Калифорния) на публичном заседании городского совета выступил мужчина в костюме Бэтмена. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

В трехминутной эмоциональной речи мужчина осудил решение местных властей сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в период проведения Супербоула.

«Что, черт возьми, мы тут делаем? Люди лишаются жизни на улицах каждый день, потому что мы позволяем этому федеральному правительству помыкать нами», — резко упрекнул коллег «Бэтмен».

Американец призвал местное правительство к ответственности, спрашивая их: «Может ли кто-нибудь из вас пойти домой к детям и сказать им, что вы сделали все возможное, чтобы защитить их одноклассников?» Подытоживая, мужчина также назвал членов совета трусами и предателями и, покидая зал, попросил разрешить ситуацию.

Выступление «Бэтмена» прозвучало на фоне обострения ситуации с деятельностью ICE, в результате которой за последний месяц не стало минимум двух человек. На фоне этого в стране также прошли многотысячные протесты против ужесточения иммиграционного контроля.

Ранее сообщалось, что певицу Мадонну упрекнули в предательстве на Украине из-за фото в шапке-ушанке.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!