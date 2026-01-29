Размер шрифта
ЕС планирует принять новый пакет антироссийских санкций в годовщину СВО

Каллас: ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейский союз планирует принять новый пакет санкций в отношении России 24 февраля 2026 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает «Интерфакс».

«Что касается 20-го пакета санкций, мы рассчитываем принять его 24 февраля. В рамках этого процесса страны вносят различные предложения», — сказала Каллас.

По ее словам, в ЕС продолжается работа над рестрикциями, пакет ограничительных мер пока не согласован.

29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении «теневого флота» России.

Также он выразил надежду, что в 20-й пакет антироссийских рестрикций войдет «запрет на любые морские услуги, чтобы предотвратить перемещение судов «теневого флота».

13 января сообщалось, что Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля, четвертой годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ранее Украина призвала ЕС усилить санкции против «теневого флота» и нефтяных компаний России.
 
