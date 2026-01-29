Размер шрифта
«Пришла домой вся в крови»: подростки заманили шестилетнюю девочку в здание и изнасиловали

В Индии компания молодых людей изнасиловала шестилетнюю девочку
Троих молодых людей из Индии задержали после надругательства над шестилетней девочкой. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в Дели. По данным полиции, подростки предложили девочке еду и обманом заманили ее в пустующее здание. Там они изнасиловали ребенка.

Как рассказала сама пострадавшая, в этот момент у нее были связаны руки, а в рот ей засунули кляп. Чтобы никто не узнал о произошедшем, насильники угрожали ей.

Позже девочка рассказала о надругательстве родителям, которые обратились в полицию.

«Она пришла домой вся в крови. Когда я спросила ее, она сначала сказала, что упала, но на туловище больше не было никаких травм. При дальнейшем расспросе она рассказала мне, что с ней сделали», – сообщила мать.

К правоохранителям также обратилась родительница одного из школьников – она «сдала» сына после того, как увидела состояние пострадавшей.

Известно, что всем молодым людям от 13 до 15 лет, их всех задержали.

После изнасилования ребенка отправили на медицинское обследование и оказали психологическую помощь.

Ранее россиянин изнасиловал школьницу и сбросил ее в канаву.
 
