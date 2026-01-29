В Самарской области повысили выплату при заключении контракта с Минобороны

В Самарской области единовременная плата при заключении контракта на военную службу с Минобороны вырастет до 2,6 миллионов рублей. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что единовременная региональная выплата для заключивших контракт с Минобороны в Самарской области увеличится до 2,2 млн рублей с 1 февраля. С учетом федеральной выплаты сумма составит 2,6 млн рублей.

По словам губернатора, дополнительно к этому по инициативе глав ряда городов и районов будет введена муниципальная выплата в размере от 100 до 200 тыс. рублей в зависимости от территории, которую будут давать за содействие по привлечению на службу по контракту.

До этого выплату также увеличили в Свердловской области. Там размер региональной выплаты вырос до 2,7 млн рублей. Дополнительно военнослужащие получают 400 тысяч рублей в качестве федеральной единовременной выплаты от министерства обороны.

В правительстве добавили, что в регионе также продолжат предоставлять единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей семьям жителей Свердловской области, которые приняли участие в специальной военной операции (СВО).

