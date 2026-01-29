Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Армия

В Самарской области повысили выплату при заключении контракта с Минобороны

Федорищев: в Самарской области выплата контрактникам вырастет до 2,6 млн рублей
«Газета.Ru»

В Самарской области единовременная плата при заключении контракта на военную службу с Минобороны вырастет до 2,6 миллионов рублей. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что единовременная региональная выплата для заключивших контракт с Минобороны в Самарской области увеличится до 2,2 млн рублей с 1 февраля. С учетом федеральной выплаты сумма составит 2,6 млн рублей.

По словам губернатора, дополнительно к этому по инициативе глав ряда городов и районов будет введена муниципальная выплата в размере от 100 до 200 тыс. рублей в зависимости от территории, которую будут давать за содействие по привлечению на службу по контракту.

До этого выплату также увеличили в Свердловской области. Там размер региональной выплаты вырос до 2,7 млн рублей. Дополнительно военнослужащие получают 400 тысяч рублей в качестве федеральной единовременной выплаты от министерства обороны.

В правительстве добавили, что в регионе также продолжат предоставлять единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей семьям жителей Свердловской области, которые приняли участие в специальной военной операции (СВО).

Ранее военкор рассказал, куда бойцы ВС РФ тратят большую часть зарплаты.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!