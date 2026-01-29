Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Спорт

Бывший футболист сборной России сравнил ситуацию Сафонова в «ПСЖ» в прошлом и нынешнем сезонах

Экс-футболист Деменко: главное, что у Сафонова есть шанс в «ПСЖ»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Матвея Сафонова стать основным вратарем французского «Пари Сен-Жермен» на постоянной основе.

«Шанс у него в любом случае есть. Он уже доказал это, еще когда в «ПСЖ» был Доннарумма. Многие тоже говорили, что итальянец – первый номер, но Матвей дал конкуренцию, и Доннарумма действительно волновался. И сейчас та же самая история. У Матвея есть шанс на конкуренцию, и это самое важное», — считает Деменко.

Сафонов начал сезон в глухом запасе «ПСЖ», но получил шанс из-за травмы купленного летом Люки Шевалье и провел четыре матча подряд, оставшись в воротах, даже когда француз восстановился. Однако в последнем, когда отразил четыре удара подряд в серии пенальти от бразильского «Фламенго» в Межконтинентальном кубке, российский вратарь сломал руку и лечился полтора месяца. Восстановившись, Сафонов вернулся в старт в матче заключительного тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла». Однако «ПСЖ» не смог победить (1:1) и не пробился в топ-8. Теперь команда Луиса Энрике начнет плей-офф с первого раунда.

Ранее Дмитрий Булыкин объяснил, что нужно Сафонову, чтобы закрепиться в основе «ПСЖ».
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!