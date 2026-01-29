Бывший футболист сборной России сравнил ситуацию Сафонова в «ПСЖ» в прошлом и нынешнем сезонах

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Матвея Сафонова стать основным вратарем французского «Пари Сен-Жермен» на постоянной основе.

«Шанс у него в любом случае есть. Он уже доказал это, еще когда в «ПСЖ» был Доннарумма. Многие тоже говорили, что итальянец – первый номер, но Матвей дал конкуренцию, и Доннарумма действительно волновался. И сейчас та же самая история. У Матвея есть шанс на конкуренцию, и это самое важное», — считает Деменко.

Сафонов начал сезон в глухом запасе «ПСЖ», но получил шанс из-за травмы купленного летом Люки Шевалье и провел четыре матча подряд, оставшись в воротах, даже когда француз восстановился. Однако в последнем, когда отразил четыре удара подряд в серии пенальти от бразильского «Фламенго» в Межконтинентальном кубке, российский вратарь сломал руку и лечился полтора месяца. Восстановившись, Сафонов вернулся в старт в матче заключительного тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла». Однако «ПСЖ» не смог победить (1:1) и не пробился в топ-8. Теперь команда Луиса Энрике начнет плей-офф с первого раунда.

