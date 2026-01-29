Размер шрифта
Грабитель надел украшения на себя и покинул ТЦ в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге неизвестный ограбил ювелирный магазин и скрылся
Shutterstock

В Санкт-Петербурге грабитель ушел от погони, унося с собой похищенные ювелирные украшения. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 28 января в ТРК «Южный Полюс» на Пражской улице. Около 21:00 мужчина зашел в один из ювелирных магазинов и захотел рассмотреть поближе две цепочки с кулонами.

Судя по всему, злоумышленник намеренно выбрал момент пересменки, когда за витриной находилась лишь одна продавец-консультант. Девушка разрешила посетителю надеть украшение на шею, а второе дала ему в руки.

В эту же секунду мужчина покинул магазин. Продавщица бросилась за ним, но догнать не смогла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он выбежал на парковку, запрыгнул в заведенную машину и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в Нью-Йорке олень попытался ограбить банк.
 
