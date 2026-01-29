Путин в шутку напомнил президенту ОАЭ о подаренной куртке

Президент ОАЭ приехал в Москву в теплой куртке, подаренной Путиным в 2022 году

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву в теплой куртке, которую ему подарил президент РФ Владимир Путин в 2022 году во время первого визита лидера ОАЭ в Россию. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Когда Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге из-за холода на улице. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», — написал журналист.

В октябре 2022 года президент ОАЭ впервые посетил Россию. Встреча с Путиным проходила в Санкт-Петербурге, где на тот момент было холодно. Российский лидер снял с себя куртку и накинул ее на плечи Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, а сам остался в пиджаке. Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее определенным жестом внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей.

29 января Аль Нахайян, который принял неделю назад в Абу-Даби переговорщиков из России, Украины и США, прибыл в Москву с официальным визитом. Перед началом переговоров с Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная церемония представления членов российской и эмиратской делегаций.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты РФ и ОАЭ намерены обсудить ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.

Ранее президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным.