Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Путин в шутку напомнил президенту ОАЭ о подаренной куртке

Президент ОАЭ приехал в Москву в теплой куртке, подаренной Путиным в 2022 году

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву в теплой куртке, которую ему подарил президент РФ Владимир Путин в 2022 году во время первого визита лидера ОАЭ в Россию. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Когда Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге из-за холода на улице. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», — написал журналист.

В октябре 2022 года президент ОАЭ впервые посетил Россию. Встреча с Путиным проходила в Санкт-Петербурге, где на тот момент было холодно. Российский лидер снял с себя куртку и накинул ее на плечи Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, а сам остался в пиджаке. Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее определенным жестом внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей.

29 января Аль Нахайян, который принял неделю назад в Абу-Даби переговорщиков из России, Украины и США, прибыл в Москву с официальным визитом. Перед началом переговоров с Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная церемония представления членов российской и эмиратской делегаций.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты РФ и ОАЭ намерены обсудить ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.

Ранее президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!