«Впечатлены Коростелевым»: в Швеции рассказали об отношении к россиянам в Европе

Шведский журналист Людвиг Сван рассказал, как отнеслись европейцы к российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой на Кубке мира, передает Sport24.

«За полтора месяца, которые Савелий и Дарья провели на Кубке мира, оба зарекомендовали себя как спортсмены самого высокого уровня. Заметно, как они учатся после каждого старта, и как быстро смогли адаптироваться к международным соревнованиям. Все европейцы впечатлены Савелием. Его первый подиум на Кубке мира — лишь вопрос времени», — сказал Сван.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду.