Россиянку заочно осудили за участие в «Айдаре»

Суд заочно приговорил россиянку к 9 годам колонии за участие в «Айдаре»

Суд заочно признал Юлию Толопу виновной в участии в террористической организации «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием установлено, что в 2014 году Толопа покинула территорию России и добровольно присоединилась к батальону «Айдар» на Украине. В 2015 году она принимала непосредственное участие в боевых действиях против сил Донецкой и Луганской народных республик.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру БМП-2 запрещенного на территории Российской Федерации террористического батальона «Айдар» Юлии Толопе. Она признана виновной в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Москве подросток получил тюремный срок за причастность к террористической деятельности. Расследование показало, что в феврале 2025 года юноша, используя известный мессенджер, вступил в состав запрещенной на территории России террористической организации, где принес присягу и начал подчиняться указаниям ее участников.

Ранее суд в России осудил подростка за связь с террористической организацией.