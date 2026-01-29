«Лукойл» передал свои активы в аэропорту Кишинева Молдавии

«Лукойл» передал свои активы в аэропорту Кишинева в госсобственность Молдавии

Российская нефтяная компания «Лукойл» передала свои активы в Международном аэропорту Кишинева в государственную собственность Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского минэнерго.

По информации ведомства, Агентство публичной собственности и Международный аэропорт Кишинева завершили процесс инвентаризации и 29 января подписали с «Лукойл-Молдова» акты приема-передачи нефтяного комплекса, находящегося на территории авиагавани. Таким образом, активы, которыми в аэропорту владел «Лукойл», перешли в собственность государства в соответствии с решением Совета по рассмотрению инвестиций.

15 января глава молдавского минэнерго Дорин Жунгиету заявил, что санкции США вынуждают «Лукойл» продать все свои активы в Молдавии.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Спустя несколько дней «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Ранее в Молдавии призвали экономить топливо из-за санкций против «Лукойла».