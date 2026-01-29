В Госдуме задали властям Кузбасса один вопрос после трагедии в интернате

Трагедия в интернате Прокопьевска, где за месяц умерли девять пациентов, требует надлежащей проверки, а также «радикальных кадровых решений» во властных структурах региона. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Прямо сейчас сложно разобраться, почему умерли люди – то ли действительно грипп, то ли просчеты в ведении тяжелых пациентов. Специалисты разберутся. Но главный вопрос – прежде всего, властям Кемеровской области — можно задать уже сейчас: а почему на пожилых и больных людей просто не обращали должного внимания?» — подчеркнул он.

По словам Куринного, случившееся в Кемеровской области – это возмутительная ситуация, которая «после надлежащей проверки требует радикальных кадровых решений в регионе».

Самое главное, что нужно сделать, с точки зрения депутата, — это осуществить комплексную федеральную проверку системы оказания медицинской и социальной помощи «в уже дважды проштрафившейся области».

Как уточнил парламентарий, у одной из скончавшихся в машине скорой пациенток была декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Кроме того, в интернате Прокопьевска имело место некачественное питание постояльцев.

В кузбасском Прокопьевске за месяц умерли девять пациентов дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Ранее в больницы доставили 46 его постояльцев, у которых диагностировали грипп. Возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, пациентов интерната кормили едой из гнилых продуктов, в учреждении царила антисанитария, над людьми издевались, а пенсии постояльцев похищали.

