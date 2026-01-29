В Вильнюсе русскоязычную гимназию им. Качалова переименуют в гимназию «Вейксмо»

В Вильнюсе русскоязычную гимназию имени Василия Качалова, названную в честь народного артиста СССР, переименуют в гимназию «Вейксмо». Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вице-мэр столицы Литвы Витаутас Миталас.

«На текущей неделе я получил письмо, в котором указано, что школьный совет, парламент учащихся предлагают переименовать гимназию им. Качалова в гимназию «Вейксмо». Сами собрались и так решили», — говорится в публикации.

Литовское слово «вейксмо» означает «действие», что можно связать с театром, подразумевая комедию в трех действиях. Как отметил вице-мэр, это позволит сохранить «традицию».

В ноябре профессор РАНХиГС Геннадий Слышкин рассказал, что власти Киева в период с сентября прошлого года по сентябрь 2025 года переименовали более 50 улиц и площадей, названия которых были связаны с Россией.

По его словам, целями так называемой «дерусификации» становятся известные писатели и деятели культуры, а также ученые. На этом фоне с карты украинской столицы исчезли улицы Пушкина, Есенина, Пржевальского, Тургенева, Боткина и другие.

Ранее власти Днепра решили изменить дату основания города из-за России.