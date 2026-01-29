Размер шрифта
«Мы в заложниках»: жители курортного города в составе Петербурга остались без света и воды

Электричество и водоснабжение пропало в Сестрорецке из-за отключения подстанции
Жители Сестрорецка — курортного города в составе Санкт-Петербурга — остались без света и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на горожан.

По их словам, в квартирах пропали электричество и водоснабжение, также есть проблемы со связью. При этом уличные фонари работают.

«Сестрорецк что происходит воды нет, света нет, в аварийку не дозвониться, говорят номера не существует. Мы в заложниках», — написал один из местных жителей.

По словам главы администрации Курортного района Александра Забайкина, произошло техническое отключение подстанции. Он сообщил со ссылкой на «Ленэнерго», что восстановительные работы займут около полутора часов.

29 января в Саратове произошла крупная авария на водопроводе, в результате которой без холодной воды остались порядка 100 тысяч жителей Кировского, Волжского и Ленинского районов города. По данным прокуратуры, коммунальные службы ведут ремонтные работы на городском водопроводе D-1000.

24 января в Московской области из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды остались почти четыре тысячи жителей. Как сообщала пресс-служба региональной прокуратуры, в городе Жуковском коммунальная авария затронула несколько десятков многоэтажек.

Ранее в Приморье тысячи абонентов остались без света из-за аварии на подстанции.
 
