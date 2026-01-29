В Кремле заявили, что предстоящие переговоры по Украине пройдут на более низком уровне

Делегация США не будет присутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. Об этом в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Так договорились американцы и украинцы между собой, чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне», — сказал он в ответ на вопрос о предстоящих переговорах.

23 и 24 января в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Как рассказал украинский президент Владимир Зеленский, стороны обсуждали план урегулирования конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры по Украине продолжатся 1 февраля. При этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в этом раунде переговоров.

Ранее сообщалось, что США установили дедлайн для заключения мирного соглашения по Украине.