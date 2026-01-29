Размер шрифта
СМИ сообщили, что глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО

Reuters: Хегсет не поедет на встречу глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет, вероятно, не будет присутствовать на запланированной на февраль встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство отмечает, что в случае подтверждения этой информации, Хегсет станет вторым представителем администрации президента Дональда Трампа, пропустившим министерскую встречу стран-членов НАТО. В декабре 2025 года Соединенные Штаты на встрече глав внешнеполитических ведомств стран альянса представлял первый заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Reuters тогда охарактеризовало отсутствие госсекретаря Марко Рубио как «крайне необычное», отмечая, что понижение уровня представительства США «еще сильнее подчеркивает вопросы о приверженности Вашингтона европейской безопасности».

Накануне экс-посол Италии в НАТО Стефано Стефанини заявил о риске распада Североатлантического альянса в случае, если Соединенные Штаты сократят свое присутствие в Европе.

Ранее Лавров назвал НАТО атавизмом и пережитком прошлой эпохи.
 
