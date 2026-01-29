Размер шрифта
В Госдуме назвали нежизнеспособной идею ЛДПР не включать выходные в число дней отпуска

Депутат Цунаева назвала разговорами идею не включать выходные в дни отпуска
Предложение ЛДПР исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного отпуска приведет к дополнительным затратам для госбюджета или бизнеса, что не было учтено авторами. Об этом «Газете.Ru» заявила первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Елена Цунаева. По словам депутата, инициатива партии также не учитывает разницу в режимах рабочего времени трудящихся в разных сферах россиян.

«Что не так с подобными инициативами и в том числе с этой. Это непонимание того, что наши граждане работают с разными режимами рабочего времени и организации труда, которые отличаются в сельском хозяйстве, промышленности, бюджетной сфере и т.д. Сегодня в статье 120 Трудового кодекса прописан единый порядок исчисления ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. И, что важно, нет максимального ограничения длительности отпуска. Эта система сложилась и устоялась. И в этом смысле необходим глубокий детальный анализ, чтобы понять, насколько эта инициатива применима во всех сферах экономики и производства. Поэтому, с одной стороны, да, здорово, давайте посмотрим, вроде справедливо, а с другой стороны, как это будет работать? Второй момент — дополнительные затраты. Они будут, если реализовать эту инициативу. Сколько? Откуда брать деньги в бюджете? Внебюджетный сектор — как повлияет увеличение расходных обязательств работодателей на стоимость услуг, товаров? Расчетов и пояснений по этому поводу у авторов я не нашла», — сказала она.

Цунаева подчеркнула, что без детальной проработки инициатива нежизнеспособна.

«Я, безусловно, разделяю желание авторов законопроекта улучшить жизнь наших граждан, но при подготовке инициативы все-таки рассчитываю на более профессиональную проработку, которая сделает подобные инициативы жизнеспособными и тогда они будут поддержаны. А не останутся просто разговорами о справедливости», — добавила депутат.

29 января депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. В партии пояснили, что действующие нормы Трудового кодекса фактически сокращают реальный период отдыха работников, поскольку при уходе в отпуск выходные включаются в его продолжительность, хотя на них граждане и так имеют право. По мнению ЛДПР, такая практика является несправедливой, поэтому партия предлагает не учитывать выходные дни при подсчете отпускных.

Ранее в Госдуме заявили, что россиянам хватает отпускных дней.
 
