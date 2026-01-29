Размер шрифта
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев из-за морозов

Трамп: я лично просил Путина неделю не обстреливать Киев, он согласился
Global Look Press/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», — заявил он в ходе встречи со своей администрацией, добавив, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».

Американский президент уточнил, что просил не обстреливать Украину в течение одной недели.

По словам главы Белого дома, в процессе переговоров, направленных на урегулирование украинского конфликта, наблюдается значительный прогресс.

Он выразил уверенность, что конфликт вскоре разрешится.

23-24 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в котором приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона. В рамках закрытой встречи стороны обсудили остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся американского мирного плана.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным.
 
