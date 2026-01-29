Погребняк вступилась за Барановскую из-за иска Аршавина: «Если экономить, то на детях»

Блогерша Мария Погребняк намекнула в Telegram-канале, что недовольна решением суда, который пересмотрел размер алиментов, выплачиваемых футболистом Андреем Аршавиным бывшей супруге Юлии Барановской.

Погребняк напомнила, что футболист объяснял иск тем, что выплачивает на содержание троих детей более 50% своего дохода. И, подытоживая пост, она отметила: «Видимо, здесь бизнес принцип такой — если экономить, то на детях».

В октябре 2025 года адвокат телеведущей Юлии Барановской Николай Фетисов заявлял, что Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6 части всех доходов. Основной причиной таких требований бывший футболист называл выплату алиментов с августа 2025 года ребенку от другого брака.

28 января 2026 года стало известно, что Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление футболиста.

Аршавин познакомился с Барановской в 2003 году. У пары завязались романтические отношения, которые они официально так и не зарегистрировали, а через семь лет расстались. У экс-возлюбленных трое общих детей: 13-летний Арсений, 19-летний Артем и 17-летняя Яна.

Ранее сообщалось, что певица Елка тайно вышла замуж.